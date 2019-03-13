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Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Bundan sonra maçlarımızı beraberliğe...

Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyanancak olan Trabzonspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 02:01
Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Bundan sonra maçlarımızı beraberliğe...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçına 3 puan umuduyla çıktıklarını ancak bu maçtan istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmada buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Ortaya koyduğumuz mücadele hakkında çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Beklediğimizin çok altında bir oyun oynadık." diye konuştu.

Hamzaoğlu, ligin son haftasına kadar mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Zor durumda olduğumuz gerçek ama başaramayacağımız anlamına gelmez. Biz sonuna kadar şartlarımızı zorlayacağız. Yeni geldik ve bu hafta da birçok şeyi görmüş olduk. Taraftarlara ve tüm şehrin dinamiklerine ihtiyacımız var çünkü bu zorluklardan kenetlenirsek çıkabiliriz. Eleştirmenin değil, birlik olmanın zamanı. Bu yükün altına girdik inşallah hep beraber kaldıracağız."

Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Trabzonspor'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Hamzaoğlu, "Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Alanyaspor maçındaki eksiklerimizi futbolcularla konuşup düzeltmeye çalışacağız. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kendi saha avantajımızı ve taraftarımızın da gücünü arkamıza alarak bu maçtan iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Ondan sonra her şey yeniden masaya yatacak, hesaplar yeniden yapılacak. Milli maçlar dolayısıyla 3 haftalık sürede takımla daha çok çalışma fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, takımın yeni oyun anlayışına geçmesi gerektiğini ve alınacak beraberliklerin takıma hiçbir katkısının olmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde 24 haftada 4 galibiyet almış bir takım vardı. Kalan son 9 maçta da en az 4 veya 5 galibiyete ihtiyacımız var. Bu kadar uzun zamanda bu kadar galibiyet almış bir takımdan kısa zamanda bu başarıyı bekliyoruz. Kolay değil, zor bir şey. Bunun için takımın kimlik değiştirmesi gerekecek. Bundan sonra maçlarımızı beraberliğe oynayıp da hedefe ulaşamayız, çünkü 9 beraberlik alsak 31 puanla küme düşeriz. O yüzden bizim kazanan takım hüviyetine bürünmemiz gerekiyor. Bu geçiş de kolay olmayacak ama fazla vaktimiz de yok. Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılabilirsek daha güvenli şekilde o milli maç arasını değerlendirip o kimliğe bürünebiliriz. Bunu yakalayacak seviyedeyiz. Ona uygun oyuncularımız da var."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:01
  1. Hamza Hamzaoğlu
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Erzurumspor
  4. Trabzonspor
  5. Süper Lig
  6. Teknik Direktör

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