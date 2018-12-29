Erzurumspor, tek golünü Fenerbahçe'ye atan golcü ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lennart Thy'in sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

1 gol 1 asist

Lennart Thy bu sezon Erzurumspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 1 asist ile oynadı.