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Erzurumspor, tek golünü Fenerbahçe'ye atan golcü ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tek golünü Fenerbahçe karşısında atan Lennart Thy ile yollar ayrıldı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:41
Erzurumspor, tek golünü Fenerbahçe'ye atan golcü ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lennart Thy'in sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

1 gol 1 asist 

Lennart Thy bu sezon Erzurumspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 1 asist ile oynadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:42
  1. Fenerbahçe
  2. Erzurum
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  4. Lennart Thy
  5. Erzurumspor

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