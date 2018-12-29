Erzurumspor, tek golünü Fenerbahçe'ye atan golcü ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tek golünü Fenerbahçe karşısında atan Lennart Thy ile yollar ayrıldı.29 Aralık 2018 Cumartesi 14:41
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Lennart Thy'in sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
1 gol 1 asist
Lennart Thy bu sezon Erzurumspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 1 asist ile oynadı.
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