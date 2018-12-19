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Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:03
Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan mavi-beyazlılarda futbolcular, bir günlük iznin ardından Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların pas ve top kapma çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:03
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Erzurum
  3. Kayserispor
  4. Spor Toto Süper Lig

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