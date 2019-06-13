Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşmaya vardı13 Haziran 2019 Perşembe 17:47
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile prensipte anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bilazer ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, anlaşma detaylarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun."
Mavi-beyazlı ekip sezon sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.
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