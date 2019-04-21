Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.21 Nisan 2019 Pazar 02:00
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.
Göztepe'de ikinci yarının başında oyuna giren Yasin Öztekin, sakatlandığı için 52. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu galibiyetin ardından Erzurumspor puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Başakşehir'e konuk olacak. Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanında mücadele edecek.
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