  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu
Aktüel

Erzurum'da kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:14:51 -
Erzurum'da kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Oltu ilçesinde arazi sahibince kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, K.A'nın, Yusuf Ziya Bey Mahallesi’ndeki arazisinde kestiği ağaç, M.Ş'nin kullandığı 25 ABF 195 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Sürücüyle otomobilde bulunan kişinin yara almadan atlattığı olay nedeniyle araçta hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, K.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yaptı.

Görgü tanığı Binali Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın kesimi sırasında çevredekileri önlem alarak uyarmaya çalıştıklarını belirterek, "Araç sürücüsünü ikna edemedik. Tam ağaç düşmek üzereyken gidemedi ve altında kaldı. Çok uyardık ancak bizi dinlemediler.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
Dünya

Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Rus güçlerinin Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesin..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay