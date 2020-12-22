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Aktüel Erzurum'da kar yağışı sonucu kaza
Aktüel

Erzurum'da kar yağışı sonucu kaza

Erzurum'da daha önce de uyarısı yapılan kar yağışı, kazalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:18:00 -
Erzurum'da kar yağışı sonucu kaza

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi için uyarısı yapılan kar yağışı, gece başladı. Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. İş makineleriyle yollar temizlenirken, buzlanma tehlikesine karşı tuz serpildi. Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri ise kaldırımlarda biriken karları temizledi. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar da araçlarını kardan temizledi. Kar yağışının Erzurum'da geciktiğini söyleyen bölge halkı, bereket için yağış gerektiğini dile getirdi.

Otomobil takla attı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kazalara da neden oldu. Erzurum Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 34 TE 8354 plakalı otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi, yaralanırken, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle kazanın olduğu yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Çekiciyle takla atan otomobil götürüldü.

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