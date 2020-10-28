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Aktüel Erzurum'da "Barış Pınarı Köprüsü Bağlantı Yolu" düzenlenen törenle açıldı
Aktüel

Erzurum'da "Barış Pınarı Köprüsü Bağlantı Yolu" düzenlenen törenle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:30:50 -
Erzurum'da "Barış Pınarı Köprüsü Bağlantı Yolu" düzenlenen törenle açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Barış Pınarı Köprüsü Bağlantı Yolu" düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Barış Pınarı Köprüsü Bağlantı Yolu"nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden gurur duyduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri keyifle her yerde anlattığını kaydeden Memiş," Şu an burada 'Barış Pınarı Köprüsü Bağlantı Yolu'nu' açacağız. İsmi de çok güzel. Büyükşehir Belediyemiz sadece il merkezinde değil, 20 ilçemiz ve en az 2 bin yerleşim yerinde çok güzel alt yapı çalışmaları yapıyor." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen de yol yapım çalışmalarının yanı sıra il merkezinde 100 dönümlük alana dikilen ağaçlarla adeta yeni bir orman kurduklarını belirtti.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.


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