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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:58:52 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg40,5040,5040,50HTS
Kaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTS
Kuru soğanKg5,505,505,50HTS
PatatesKg4,504,504,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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