Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,50 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|40,50
|40,50
|40,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Patates
|Kg
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış