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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,51 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:38:49 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,51 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg28,0081,9038,51ESKS
Et küçükbaşKg35,0042,5935,61ESKS
KavurmaKg42,5977,0061,71ESKS
Tavuk etiKg 12,0018,8813,38ESKS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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