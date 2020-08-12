Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,51 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,51 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|28,00
|81,90
|38,51
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|35,00
|42,59
|35,61
|ESKS
|Kavurma
|Kg
|42,59
|77,00
|61,71
|ESKS
|Tavuk eti
|Kg
|12,00
|18,88
|13,38
|ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış