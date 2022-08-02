  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum Tekman deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina oldu mu? 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:
Aktüel

Erzurum Tekman deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina oldu mu? 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:

Son dakika haberi: Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün irili ufaklı depremler söz konusu. Dün Van’da gerçekleşen deprem sonrası bugün ise hangi ilde deprem olduğu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakılarak öğrenmek isteyen vatandaşlar deprem nerede oldu deprem büyüklüğü kaç? Erzurum Tekman’da deprem mi oldu? soruları sorulmakta. İşte 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:

Yeniakit Publisher
2022-08-02 08:16:00 - 2022-08-02 08:17:50
Erzurum Tekman deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina oldu mu? 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum Tekman'da, gece saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37 sularında deprem meydana geldi.

Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu. Merkez üssü Tekman olan depremin, 4.3 büyüklüğünde ve 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bir diğer tespite göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde olup, 8.6 km derinlikte meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşları korkuttu.

Erzurum’da fay hattı nereden geçiyor? Erzurum fay hattı sorgula!
Erzurum’da fay hattı nereden geçiyor? Erzurum fay hattı sorgula!

Gündem

Erzurum’da fay hattı nereden geçiyor? Erzurum fay hattı sorgula!

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23