Erzurum Tekman deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina oldu mu? 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:
Son dakika haberi: Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün irili ufaklı depremler söz konusu. Dün Van’da gerçekleşen deprem sonrası bugün ise hangi ilde deprem olduğu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakılarak öğrenmek isteyen vatandaşlar deprem nerede oldu deprem büyüklüğü kaç? Erzurum Tekman’da deprem mi oldu? soruları sorulmakta. İşte 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum Tekman'da, gece saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37 sularında deprem meydana geldi.
Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu. Merkez üssü Tekman olan depremin, 4.3 büyüklüğünde ve 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bir diğer tespite göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde olup, 8.6 km derinlikte meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşları korkuttu.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın