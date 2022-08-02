Erzurum Tekman deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina oldu mu? 2 Ağustos 2022 son depremler listesi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum Tekman'da, gece saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37 sularında deprem meydana geldi.

Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu. Merkez üssü Tekman olan depremin, 4.3 büyüklüğünde ve 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bir diğer tespite göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde olup, 8.6 km derinlikte meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşları korkuttu.

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