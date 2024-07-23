  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye gece gündüz çalışmalar yapıyordu! Yeni savaş uçağı projesinde herkesi kandırdılar

Türkiye'den Pekin'deki bildiriye ilişkin açıklama! 'Memnuniyet duyduk'

Yeni Renault Duster Türkiye’de satışta! Fiyatı bomba etkisi yaptı

Katar, BAE, Suudi Arabistan Türkiye'den oraları almaya hazırlanıyor! İşte bu beklenmiyordu

S-400 anlaşmasının gizli bilgileri sızdırıldı! Her şey açığa çıktı

ABD'li alkolik mühendis her şeyi berbat etti! Türkler o petrol kuyusunu terk etti

Dünyanın gözü Türkiye'de! Çanakkale'de bulundu

Dünyaya son dakika kodu ile duyurdular: Türkiye savaş gemilerini oraya konuşlandırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor
Aktüel Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim'den Anlamlı Mesaj
Aktüel

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim'den Anlamlı Mesaj

Yeniakit Publisher
2024-07-23 23:08:00 -
Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim'den Anlamlı Mesaj

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim, Türk basınında sansürün kaldırılışının 116. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim, Türk basınında sansürün kaldırılışının 116. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Türk basınında sansürün kaldırıldığını ifade eden Başkan Sedat Sevim, “24 Temmuz 1908 tarihinde gazetecilerin gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu sansür kaldırılmıştır. 116 yıldır her yıl 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Basında sansür, aradan geçen süreçte yapılan çeşitli yasal düzenlemeler ve baskılarla yeniden gündeme gelmiştir. Basın özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması ile demokrasimiz daha da güçlenecektir. Çünkü, bağımsız bir basın güçlü demokrasinin aynasıdır” dedi.

Gazeteciliğin çok önemli ve sorumluluk taşıyan bir meslek olduğunu belirten Başkan Sedat Sevim, “Halkın haber alma özgürlüğü için mesai kavramı gözetmeden fedakarca çalışan gazeteciler, her zaman sorumluluklarını sorunlarının önünde görmüştür. Gazeteciler zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içerisinde gece gündüz demeden, vatandaşa en doğru, tarafsız ve hızlı bilgiyi vermek için çaba sarf etmektedir. Bir taraftan toplumu bilgilendiren gazeteciler, bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıtmaktadırlar.

Gazeteciler, halkın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber almasına katkıda bulunarak, demokrasimizin güçlenmesinde de etkin rol oynamaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzincanlı Gazeteciler Birliği Üyeleri adına; Cefakarca ve onurlu bir şekilde büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23