Erzincan'da yangın
Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehre merkeze bağlı Mollaköy Beldesi Tepecik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.