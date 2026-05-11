Erzincan'da veliler ayaklandı! "Çocuklarımızın canı tehlikede" diyerek yetkililere seslendiler!

Erzincan merkeze bağlı Terzibaba Mahallesi sakinleri, öğrencilerin okula ulaşımda yaşadığı güvenlik sorunlarına tepki göstererek yetkililerden çözüm talep etti.

Mahalle sakinleri, Akyazı Mahallesi ile Terzibaba Mahallesi arasında bulunan Erzincan-Erzurum kara yolunda öğrencilerin yoğun trafik arasında yürümek zorunda kaldığını belirtti.

Bölgede okul bulunmaması nedeniyle çocukların farklı mahallelere gitmek zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlar, şehir içi otobüs seferlerinin yetersizliği ve düzensizliği nedeniyle öğrencilerin zaman zaman karayolunu kullanarak okullarına ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.

Mahalle sakinleri, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı uluslararası kara yolunda çocukların güvenliğinin tehlike altında olduğunu savunarak, okul giriş ve çıkış saatlerine uygun toplu ulaşım hizmeti sağlanmasını istedi.

Vatandaşlar ayrıca Terzibaba Mahallesi’nde eğitim ihtiyacını karşılayacak yeni bir okul yapılması ve öğrencilerin güvenli ulaşımı için kalıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri, çocukların eğitim hakkına güvenli şekilde erişebilmesi için ilgili kurumların soruna acil çözüm üretmesini talep etti.