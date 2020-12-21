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Aktüel Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:02:04 -
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.K'nin kullandığı 44 KD 297 plakalı otomobil, Terzibaba kavşağında yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazada Murat Kından, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü B.K. ile Y.K, sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Savcının incelemesinin ardından Murat Kından'ın cenazesi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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