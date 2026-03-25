Erzincan ve Tunceli’de yaban hayatı böyle görüntülendi
Erzincan ve Tunceli kırsalına kurulan fotokapanlar; bölgedeki yaban hayatının hareketliliğini ortaya koydu.
Erzincan ile Tunceli sınır hattındaki kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar, karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarının hareketlendiğini ortaya koydu. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, Erzincan ve Tunceli sınırları içerisinde kurduğu fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor.
Aydemir’in kurduğu fotokapanlara, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yaban hayatındaki hareketlilik yansıdı.
Görüntülerde, aynı güzergâhı kullanan kurt, yaban domuzu, vaşak ve ayı gibi türlerin doğal yaşam alanlarında hareket ettiği görüldü.
Bölgedeki yaban hayatının zenginliğine dikkat çeken Aydemir, mevsim geçişleriyle birlikte hayvanların daha sık görüntülendiğini belirtti.
Fotokapan kayıtları, Erzincan ve Tunceli kırsalındaki biyolojik çeşitliliği gözler önüne seriyor.