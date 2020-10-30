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Aktüel Erzincan Valisi Makas ve milletvekili Karaman Tercan'daki deprem bölgesini ziyaret etti
Aktüel

Erzincan Valisi Makas ve milletvekili Karaman Tercan'daki deprem bölgesini ziyaret etti

Tercan ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerce incelenen 601 binadan 32'sinin ağır, 175'inin hafif hasarlı olduğu saptandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:26:47 -
Erzincan Valisi Makas ve milletvekili Karaman Tercan'daki deprem bölgesini ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, önceki gün Tercan ilçesinde meydana gelen deprem bölgesinde incelemelerde bulunup depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Tercan ilçesinde önceki gün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası beraberindeki milletvekili Karaman, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Çayırlı Kaymakamı Abdullah Aslantürk ile bölgeye gitti.

İlçedeki belde ve köyleri ziyaret eden Makas ve Karaman ile beraberindekiler, hasar gören evleri inceleyip depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Makas ve Kahraman, sohbet ettiği vatandaşlara hasarlı olan evlere girmemeleri hususunda da uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makas, evleri hasar gören vatandaşların barınmalarını sağlamak için ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirterek ekiplerin hasar tespit ve incelemelerinin sürdüğünü aktardı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları ön hasar tespitinde incelenen 601 konuttan 32'sinin ağır, 175'inin hafif hasarlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

İlçede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Çadırkaya beldesi görevlilerinin, belde ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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