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Ertuğrul Sağlam: Bu ligde her takımı yenebiliriz

Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam, Medipol Başakşehir maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 21:45
Ertuğrul Sağlam: Bu ligde her takımı yenebiliriz

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp camianın motivasyonunu yukarıya çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, son dönemde yaşanan sakatlıkların moralleri bozduğunu fakat takımdaki diğer futbolcuların arkadaşlarının yokluğunu aratmayacağını belirtti.

Hafta sonu kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini ama Kayserispor'un ligde her takımı yenebilecek güçte olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Takımımızdaki her oyuncu bizim için çok önemli ve değerli. Bu gibi eksikliklerin olduğu dönemde de arkada bekleyen oyuncular içinde güzel fırsatlar ortaya çıkıyor. Bazen sayımız azaldı, zayıfladık diye düşünüldüğü yerde bir bakmışınız çoğalmışınız, güçlenmişiniz. Biz de bunu bu şekilde değerlendirip bu durumu da kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç oynayacağız. Takımımız inandığı zaman kendi gerçekleriyle yüzleşip sahada mücadale verdiği zaman bu ligde her takımı yenebilecek güçte. Bunu daha evvel de gösterdik. Bu maç bizim için güzel bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirip bundan sonraki süreçle alakalı da taraftarımızın, camiamızın moral ve motivasyonunu yukarı çıkarmaya çalışacağız."

- Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Pazarspor ile eşleşmelerini de değerlendiren Sağlam, bu kurada takımın kim olacağından ziyade maçı Kayseri'de oynamayı daha çok istediklerini, çekilen kuranın da bu yönde olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

 Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli hedeflerden biri olduğunu dile getiren Sağlam, "Bir deplasman yoğunluğu ve yorgunluğu çekmek istemiyorduk. Çok şükür sahamızda oyanayacağız. Türkiye Kupası bizim bu sezonki önemli hedefimiz. O yüzden daha ilk maçımızda bu işe ne kadar ciddi baktığımızı, kupada ne kadar iddialı olduğumuzu da göstereceğiz." diye konuştu.

- Antrenman

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımından henüz dönmeyen Asamoah Gyan, Artem Kravets ile sakatlıkları bulunan Deniz Türüç, Şamil Çinaz katılmadı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:45
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