Ertuğrul Özkök'ün yazısı canlı yayının karıştırdı!

Habertürk canlı yayınına katılan Faruk Aksoy, "Ertuğrul Özkök 2018 yılında Erdoğan'ın Papa'ya verdiği bir mektup ve bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aracılığıyla Filistin meselesini de içeren bir mektuptan bahsetti. Oda Tv'de Özkök şunu söylemeye getirdi 'AK Parti'nin en başarılı olduğu dönemler medeniyetler ittifakı dönemidir.'" dedi.

Bu sözlere Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik tepki gösterdi, "Araya Oda TV'yi sıkıştırıp medeniyetler bilmem ne diye Oda TV'yi araya sıkıştırma ben senin niyetini çok iyi biliyorum. O niyeti alıp duvara çarparız." dedi.

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