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Ersun Yanallı Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk ediyor

- Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak- Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak- Fenerbahçe, Yanal'ın sarı-lacivertli ekibi çalıştırdığı ilk dönemde Kadıköy'de oynadığı 17 lig maçında yenilgi yaşamazken, 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı- Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verecek

16 Aralık 2018 Pazar 10:17
Ersun Yanallı Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk ediyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayla Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.

Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı.

Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014'te Chelsea ve Beşiktaş'ın da katıldığı Kadıköy'deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.


- Ersun Yanal'la Kadıköy'deki lig maçlarında yenilgi yok


Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.


- Ersun Yanal'ın doğum günü


Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verecek.

Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynı anda yaşayacak.


- Fenerbahçe kötü gidişatı durdurmak için sahada


Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yle aynı puanda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncular Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:17
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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