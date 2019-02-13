Fenerbahçe dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit karşısında önemli bir galibiyet elde ederken, Harun Tekin'in penaltı kurtarması dışında takdir toplayan bir oyuncu da Mauricio Isla'ydı. Peki, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Caner ve Emenike'nin yıldınızı parlatan Ersun Yanal'ın yeni yıldızı Mauricio Isla mı?

Ersun Yanal'ın yeni yıldızı Mauricio Isla mı?

Fenerbahçe'nin geçen sezon başı Cagliari'den bedelsiz olarak aldığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Isla son maçlarda adeta uçuyor!

Tecrübeli oyuncu Ersun Yanal'ın gelişiyle ise bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Şilili oyuncu Erzurum, Malatya ve Göztepe gibi Kadıköy'deki maçlarda coşarken, herkesin beğenisini kazandı.

Zenit maçında da harika oynayan hatta taraftarların 'Bir ciğer daha taktırmış' diye övdüğü Isla, sağdan yoğun bindirmeleri ve buna rağmen savunmaya da yaptığı büyük katkıyla maçın yıldızları arasında gösterildi.

Geçen sezon ve bu sezonun başında ortalama bir performans gösteren 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon çıktığı toplam 26 maçta gol atamasa da 5 asistlik katkı yaptı.

Isla'nın bu 5 asistinden 3'ü Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesinden sonra geldi.

Ersun Yanal, Caner ve Emenike'yi de coşturmuştu

Yanal, Fenerbahçe'deki şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda da Caner Erkin ve takımın o dönem sorunlu oyuncusu olan Emenike'nin de gelişmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Caner sol kanattan bindirmeleri ve yoğun asist özelliği, Emenike'yse attığı kritik gollerle yoktan varolmuşlardı.