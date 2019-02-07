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Ersun Yanal'ın listesi belli oldu! 8 isimle yollar ayrılacak

Lig'deki kötü gidişata üst üste aldığı son iki galibiyetle son veren Fenerbahçe'de sezon sonu yolların ayrılacağı sekiz isim belli oldu.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:11
Ersun Yanal'ın listesi belli oldu! 8 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon için takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.

6'şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak

Star'ın haberine göre, Yanal’ın Sarı-Lacivertli yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustatder, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.

Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak.

Yanal oynatsa bile yönetim tutmayacak

Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi. Sözleşmeleri haziranda sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek.

2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kada sözmeşmesi bulunan Frey’e de takım bulmaları söylenecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:11
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Roberto Soldado
  4. Mathieu Valbuena
  5. İsmail Köybaşı
  6. Carlos Kameni
  7. Mehmet Topal
  8. Roman Neustatder
  9. Michael Frey
  10. Tolga Ciğerci

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