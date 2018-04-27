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Ersun Yanal geri dönüyor!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Ersun Yanal için bomba bir iddia ortaya atıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:35
Ersun Yanal geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü son vermeyen Bursaspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Le Guen'in ardından risk almak istemeyen Bursasporlu yetkililer, Ersun Yanal'ı kıskacına aldı.

Yanal'la görüşecek olan Yeşil Beyazlı yönetimin deneyimli hoca ile anlaşması bekleniyor.

Yönetim olası bir anlaşmazlık durumunda için listesine Safet Susic'i de ekledi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:35
  1. Bursasporlu yetkililer
  2. Ersun Yanal'ı kıskacına aldı

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