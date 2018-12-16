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Ersun Yanal, fırtına estirdi: Başınızı yerden kaldırın!

Erzurum maçı öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takıma ilk konuşmasını yaptı. Yanal, oyuncularına, "Başınızı yerden kaldırın ve işinize odaklanın. Savaşacağız." dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 13:52
Ersun Yanal, fırtına estirdi: Başınızı yerden kaldırın!

Sezona Phillip Cocu'yla başlayıp, Erwin Koeman'la devam eden ancak tarihinin en kötü sürecini yaşamaktan kurtulamayınca Ersun Yanal'da karar kılan Fenerbahçe'de yeni dönem dün start aldı.

Sarı-lacivertli tribünleri sevgilisi Ersun Hoca, akşam yapılan idmanda takımın başında yer alarak resmen mesaiye başladı. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Yanal, özgüven kaybı yaşayan futbolculara net bir hatırlatma yaptı: Burası Fenerbahçe!

Sezon başından beri yaşanan her şeyin geride kaldığını ifade eden Yanal, "Oynadığınız maçları, aldığınız sonuçları unutun. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Arkamızda bizden başarı bekleyen milyonlar var. Onların da desteğiyle bu işi başaracağız" dedi.

"Başınızı yerden kaldırın, savaşağız"

Büyük bir heyecan ve yüksek motivasyonla eşofmanı sırtına geçiren Ersun Yanal, "Bireysel olarak yetenekli oyuncularsınız. Şimdi takım olup ayağa kalkma zamanı. Başınızı yerden kaldırın ve işinize odaklanın. Birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel yok. Ben size inanıyorum. Siz de birbirinize inandığınızda ortaya koyacağımız farkı herkes görecek" sözleriyle oyunculara moral aşıladı.

Hiç kimsenin Fenerbahçe'den önemli olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, çubuklu aşkına vurgu yaparken, "Ben dâhil herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu takım hak ettiği yere gelecek. Evet kolay olmayacak, hemen olmayacak. Ama bize güvenen milyonlara onlar için nasıl savaştığımızı göstermek boynumuzun borcu" mesaiyi başlattı.

(Türkiye)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:52
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe

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