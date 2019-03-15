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Ersel Uzğur: Bülent Yıldırım maçı çok kötü yönetti

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

15 Mart 2019 Cuma 23:15
Ersel Uzğur: Bülent Yıldırım maçı çok kötü yönetti

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçın hakem Bülent Yıldırım’ı eleştiren Uzğur, “Hakem oyunu çok kesti. Bize göre penaltı olan pozisyonlarda, tekrar izlemedi bile” ifadelerini kullandı.

 

Fenerbahçe deplasmanında 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur maçın ardından konuştu. İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Uzğur, “Sİvasspor olarak bu akşam iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştılar. Her bölgede baskı yaptılar, top kazandılar, öne de geçtik. Ama bunun ardından yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü. Bizim adımıza üzücü. Hakemin oluşturduğu faulden sonra gol yedik. Sivasspor böyle oynadığı ve mücadele ettiği sürece daha iyi yerlere gelecektir. Ben kendi adıma oyuncularımı kutluyorum” dedi.

 

Kone’nin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymediğini sözlerine ekleyen Uzğur, “Kone bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen hafta sakat olmasına rağmen bizimle beraber olmak istedi. Bu hafta antrenmanların 1-2’sine katıldı. Biraz iyileşme vardı. Geriye düştükten sonra Kone’yi riske atmayı göze alamadık. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Son birkaç dakikada kendisini riske atmayı göze alamadık. Maç kaybedebiliriz ama hiçbir oyuncumuzu kaybetme lüksümüz yok çünkü lig devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“Hakem penaltı pozisyonlarını değerlendirmedi”

 

Özer Hurmacı’nın takıma çok önemli katkılar verdiğini söyleyen Ersel Uzğur, “Özer takıma sonradan katıldı ve bir de hastalık geçirip ciddi kilo kaybı yaşadı. Yavaş yavaş formunu yukarıya çekiyor. Özer’in sahada olduğu her dakikada yaptığı katkıdan memnunuz. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir” diye konuştu.

 

Son olarak hakem Bülent Yıldırım’la ilgili konuşan Uzğur, “Bülent Yıldırım oyunu çok kesti. Bize göre penaltı olabilecek pozisyonlar var ama bunları da değerlendirmeye almadı. 2 hafta önce de Erzurum’daki maçımızı yönetmişti ve 2 penaltımıza bakmadan dahi geçti. Sadece bu maça özel bir eleştiride bulunmuyoruz. Penaltı pozisyonlarının dışında oyunun gidişatının nasıl gittiğini de görüyoruz. Tempomuzun düşmesi açısından ve moralimizi bozma açısından bize göre kötü bir maç yönetti” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:15
  1. Sivas
  2. Erzurum
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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