0553 313 94 23

Ersan 15 sayı attı, Milwaukee Bucks galip geldi

NBA’de Milwaukee Bucks, deplasmanda mücadele ettiği Miami Heat’i 113-98’lik skorla yendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:52
Ersan 15 sayı attı, Milwaukee Bucks galip geldi

NBA’de Milwaukee Bucks, deplasmanda mücadele ettiği Miami Heat’i 113-98’lik skorla yendi. Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.

 

NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, American Airlines Arena’da karşılaştığı Miami Heat’i 113-98 mağlup etti ve 52. galibiyetini elde etti. Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu 21 dakika sürede aldığı maçta Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Bucks’ta ayrıca Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaund, 9 asist ve Khris Middleton 21 sayı, 8 asistle maçı tamamladı. Bu sezonki 36. yenilgisini alan Heat’te ise Justise Winslow 20 sayı, 5 asist ve Hassan Whiteside 14 sayı, 11 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

 

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:



Detroit Pistons: 111 - Los Angeles Lakers: 97

 

Philadelphia 76ers: 123 - Sacramento Kings: 114

 

Washington Wizards: 110 - Charlotte Hornets: 116

 

Houston Rockets: 108 - Phoenix Suns: 102

 

Miami Heat: 98 - Milwaukee Bucks: 113

 

New Orleans Pelicans: 110 - Portland Trail Blazers: 122

 

San Antonio Spurs: 109 - New York Knicks: 83

 

Los Angeles Clippers: 128 - Chicago Bulls: 121

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi’nden açıklama
    1. Saadet Partisi’nden açıklama
    2. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    3. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    4. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    5. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    6. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    7. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    8. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    9. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    10. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    11. Göz altı morlukları neden olur..
    12. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    13. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    14. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    15. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    16. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    17. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    19. Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük..
    20. Franco’nun cesedi anıt mezardan..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler