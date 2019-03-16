Ersan 15 sayı attı, Milwaukee Bucks galip geldi

NBA’de Milwaukee Bucks, deplasmanda mücadele ettiği Miami Heat’i 113-98’lik skorla yendi. Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, American Airlines Arena’da karşılaştığı Miami Heat’i 113-98 mağlup etti ve 52. galibiyetini elde etti. Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu 21 dakika sürede aldığı maçta Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Bucks’ta ayrıca Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaund, 9 asist ve Khris Middleton 21 sayı, 8 asistle maçı tamamladı. Bu sezonki 36. yenilgisini alan Heat’te ise Justise Winslow 20 sayı, 5 asist ve Hassan Whiteside 14 sayı, 11 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:







Detroit Pistons: 111 - Los Angeles Lakers: 97

Philadelphia 76ers: 123 - Sacramento Kings: 114

Washington Wizards: 110 - Charlotte Hornets: 116

Houston Rockets: 108 - Phoenix Suns: 102

Miami Heat: 98 - Milwaukee Bucks: 113

New Orleans Pelicans: 110 - Portland Trail Blazers: 122

San Antonio Spurs: 109 - New York Knicks: 83

Los Angeles Clippers: 128 - Chicago Bulls: 121