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Ekonomi “Erpiliç ve Bolca Hindi ‘Sıfır Atık’ Belgeli”
Ekonomi

“Erpiliç ve Bolca Hindi ‘Sıfır Atık’ Belgeli”

Türkiye’nin en önemli piliç ve hindi eti üretim firmalarından Erpiliç ve Bolca Hindi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık” belgesini almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 14:34:00 -
“Erpiliç ve Bolca Hindi ‘Sıfır Atık’ Belgeli”

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ya da minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını amaçlayan yönetim felsefesi olarak tanımlanan “Sıfır Atık” hareketi doğrultusunda Erpiliç ve Bolca Hindi, tüm tesislerinde hazırlıklarını tamamlandı. 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak “Sıfır Atık Belgesi'ni” almaya hak kazandı.

Bu kapsamda çevre ve insan sağlığı ile ilgili yönetmelikler göz önünde tutularak atık yönetim sistemi oluşturuldu. Sisteme uygun olarak, atıklar kaynağında ayrı toplanarak, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemler uygulanmaya başlandı. 

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklar artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

İlklerin firması Erpiliç ve Bolca Hindi de dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar neticesinde atık yönetimi konusunda gerekli ekipman ve sistem alt yapısını tamamlayıp mevzuatta belirtilen kriterleri sağladığını, atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırıldığını belgelemiş oldu.

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