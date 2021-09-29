Erol Kiresepi B20 - Türkiye Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu

Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, IOE Onursal Başkanı ve B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi, TÜSİAD ile B20 İtalya Dönem Başkanlığı ortaklığında düzenlenen “B20 – Türkiye Diyaloğu” başlıklı webinara konuşmacı olarak katıldı.

TÜSİAD ile B20 İtalya Dönem Başkanlığı ortaklığında, B20 Zirvesi öncesinde yürütülen çalışmaların temel çıktılarının Türk iş dünyasıyla paylaşılması ve iş dünyası ile G20 arasındaki etkileşimin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen “B20 – Türkiye Diyaloğu” webinarı, 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve B20 Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Simone Kaslowski ve B20 Başkanı Emma Marcegaglia tarafından yapılan toplantının ana konuşmacısı ise, Türkiye G20 Sherpa'sı Raci Kaya oldu.

Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı ve B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi, Koç Holding CEO’su ve B20 Ticaret & Yatırım Görev Gücü Eşbaşkanı Levent Çakıroğlu, B20 Enerji & Kaynak Verimliliği Görev Gücü Başkan Yardımcısı Simone Mori ve B20 Dijital Dönüşüm Görev Gücü Başkan Yardımcısı Roberto Scrivo, politika önerileri ile B20 Uluslararası Danışma Kurulu'nun öncelikli alanı olan iklim değişikliği ve kadının güçlenmesi gibi konularda temel politika önerilerini katılımcılarla paylaştı.

B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücünden G20’ye 3 Tavsiye

B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi konuşmasında; COVID-19 pandemisinin işgücü piyasaları üzerindeki yıkıcı etkisine değinerek, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) verilerine göre 2020’de 255 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir istihdam kaybı olduğunun tahmin edildiğini, bu rakamın 2008 Küresel Finans Krizindeki işgücü kaybının yaklaşık dört katı düzeyinde olduğunu söyledi. Kiresepi, 145 ülkede, 50 milyondan fazla şirketi temsil eden IOE’deki dört yıllık başkanlık görevi süresince işgücü piyasaları ile eğitim ilişkisinin gelişimine yönelik çok önemli faaliyetler yürütüldüğünden bahsederek B20’nin bu konuda geliştirdiği tavsiyeleri katılımcılara aktardı.

Buna göre B20’nin ilk olarak G20 hükümetlerinin gelecekteki sanayi devrimleri için işgücü becerilerini hazırlamasını tavsiye ettiğini söyleyen Kiresepi, ikinci tavsiye kararında, B20 tarafından üretkenliği ve büyümeyi artırmak için işgücü piyasası politikalarını ve düzenleyici çerçeveleri iyileştirme ihtiyacına atıfta bulunulduğuna dikkat çekti. Son olarak B20’nin konuyla ilgili üçüncü tavsiye kararına değinen Erol Kiresepi, genç ve kadınlar için istihdamı artıracak tedbirler alınmasının ve kayıt dışılığın azaltılmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda; önümüzdeki dönemde en kritik noktanın bu tavsiyelerin nasıl uygulanacağı konusu olduğunu vurgulayan Kiresepi, iş dünyasının temsilcisi olarak B20’nin, eğitim ve istihdam alanlarında G20 ve G20 üyelerini desteklemeye kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Programın son bölümünde ise; B20 Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Zeynep Bodur Okyay, B20 Uluslararası Danışma Kurulu'nun temel öncelikleri olan “Kadının Güçlenmesi ve İklim Değişikliğiyle Mücadele” konularında iş dünyasının değerlendirmelerini aktardı.

G20 liderlerine sunulmak üzere hazırlanan B20 önerileri 7-8 Ekim tarihlerinde Roma'da yapılacak olan B20 Zirvesi'nde kamuoyu ile paylaşılacak.