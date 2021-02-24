Eroğlu: Antalya’ya 20 baraj ve 3 gölet inşa ettik

Yeni Akit Ankara

Veysel Eroğlu, Antalya’ya 18 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin, “Antalya, münbit topraklarıyla ülkemizin en önemli ziraat şehirlerinden biridir. Özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde ülkemizin zirai katma değerine büyük katkı sağlayan bir ildir. Son 18 yılda inşa ettiğimiz baraj ve göletler sayesinde sulanan araziler arttı. Böylece Antalya’nın kalkınması arttı, vatandaşlarımızın refah seviyesi yükseldi. DSİ Genel Müdürlüğüm ve Bakanlıklarım döneminde ili karış karış gezerek, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyen, projeleri yerinde inceleyen ve gereken talimatları veren biri olarak Antalya’nın yatırımlarıyla bizzat ilgilendim. Son 18 yılda Antalya’ya 20 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Özellikle 71 bin 420 dekar araziyi sulayan ve Manavgat’ı taşkınlardan koruyan Manavgat Naras Barajı, Alanya Dim Barajı ve Gazipaşa Gökçeler Barajı en önemli barajlarından bazılarıdır” bilgisini verdi.