Ermenistan’da dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli

Yerel basındaki haberlere göre Güçlü tepkilere ve ardı ardına gelen ertelemelere rağmen, dünyanın en büyük hazreti İsa heykeli Ermenistan’da şekilleniyor ve nihai takvime göre açılış 2027’ye ertelendi. Yerli bir iş adamı tarafından finanse edilen bu iddialı proje, ülkenin resmi Kilisesi ve arkeoloji servislerinin koyduğu engelleri aşmayı başardı ve şimdi kaidesinin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Dev anıt fikri, 2022 yılının başlarında zengin bir Ermeni oligark olan Gagik Charukyan tarafından ortaya atıldı. Amacı, komşu Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’ın kontrolü konusunda yaşanan kanlı çatışmanın etkisinden henüz kurtulamamış olan ülke halkına umut ve manevi ışık sembolü sunmaktı. Alüminyum heykelin 2025 yılında hazır olması planlanmış olsa da, bir dizi ciddi aksilik neredeyse projenin iptaline yol açacaktı. Ermeni Apostolik Kilisesi, heykelin put olduğunu belirterek karşı çıktı. Engeller aşılarak yapılan 101 metrelik heykel dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçecek.

TURİST AKACAK BEKLENTİSİ

Kaidesiyle birlikte nihai yapı, Rio de Janeiro’daki ünlü Kurtarıcı Heykeli’ni (38 metre) ve New York’taki Özgürlük Heykeli’ni (93 metre) çok aşarak etkileyici bir şekilde 101 metre yüksekliğe ulaşacak. Şu anda, İsa’nın üç parçası, helikopterle dağa taşınmayı beklemek üzere Zovouni köyünde depolanıyor. Henüz monte edilmemiş olmasına rağmen, tur rehberi Suren Aghambekyan, bölgenin şimdiden yabancı turistler için bir cazibe merkezi olduğunu belirtiyor.

Erivan’daki Bölgesel Çalışmalar Merkezi Başkanı Richard Giragosian, anıtın yalnızca ülkenin en yozlaşmış oligarklarından biri olarak nitelendirdiği Charukyan’ın egosuna hizmet ettiğini savunuyor ve bu paranın kilisenin ihtiyaçları için verilmesi gerektiğini ekliyor.