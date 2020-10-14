Ermenistan’a ait İHA düşürüldü
Enerji hatlarının bulunduğu Fuzuli bölgesinde Ermenistan ordusuna ait İHA vuruldu.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öğle saatlerinde Fuzuli bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit edildiğini bildirdi.
Azerbaycan hava savunma güçleri imha etti
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.