  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı
Aktüel

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 07:11:32 -
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu cinayetin kahramanı Ekrem İmamoğlu'
Gündem

'Bu cinayetin kahramanı Ekrem İmamoğlu'

İstanbul'daki ağaç katliamını sosyal medya hesabından paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bu cinayetin kahramanı..
Melih Gökçek 26 yıl sonra Reha Muhtar'ı yine hırpaladı
Siyaset

Melih Gökçek 26 yıl sonra Reha Muhtar'ı yine hırpaladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 26 yıl önce kendisi ve dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Reha Muhtar’la yapt..
Yunan basınından gündemi sarsan iddia: Erdoğan'ın amacı bu
Gündem

Yunan basınından gündemi sarsan iddia: Erdoğan'ın amacı bu

Yunan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nı iptal ederek Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istediğini iddi..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı