Erman Toroğlu'ndan Başakşehir Galatasaray maçı açıklaması: Kazanan taraf olsaydı diğer takıma...

üper Lig 16. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.

Erman Toroğlu şunları söyledi:

Başakşehir belli standartlarda top oynayan bir takım 4 senedir. Galatasaray belli standartlarda futbol oynayan bir takım değil. Bugünkü maça baktığımızda, Başakşehir Galatasaray'a göre mi yoksa Galatasaray, Başakşehir'e göre mi oynadı? Bu sorunun cevabı önemli. Galatasaray'ın ben oynarım, Başakşehir beni kovalasın gücü var mı? İlk yarıda Galatasaray, Başakşehir'in oyun düzenini bozdu. Maçta ilk 20 dakika uyutma oldu. Gol oldu, golden sonra hareketlenme oldu ama iki tarafın kaçırdıklarına baktığımda, kazanan taraf olsaydı diğer takıma yazık olurdu. Başakşehir iyi pozisyonlar yakaladı. Galatasaray da aynı oranda net pozisyonlara girdi.