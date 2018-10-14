THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yorumu: Çok amatörce işler yapıyor...

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı son açıklamaları yorumladı.

14 Ekim 2018 Pazar 01:39
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yorumu: Çok amatörce işler yapıyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonu FB TV'de yaptığı açıklamaları ve bugüne kadar olan tutumunu A Spor'da Erman Toroğlu yorumladı.

"ALİ KOÇ'UN ŞU ANA KADAR YAPTIKLARI AMATÖRCE"

Ali Koç çok mu profesyonel veya çok mu amatör? Ali Koç'un şu ana kadar yaptıkları son derece amatörce. Çok bilinçli yapıyorum derse deniz bitti. Amatörce yapıyorsa zaten belli. Çok profesyonelce yapıyorsa deniz bitti zaten. Belki 4-5 ay sonra, belki sezon sonuna kadar çok şey konuşabilirdi ama deniz bitti.

"HER TAKIMDA BU GRUPLAŞMALAR OLUR"

Ağzınla söylüyorsun gruplaşmalar var diye. Bir takımda gruplaşma nasıl olur? Herkes herkesin hakkını yer, arkasından konuşur. Kulüp içindeki gruplaşma daha farklıdır. Kimler yapar? Oynayan yapar, oynamayan yapar. Ayrıca teknik direktörle ve menajerle anlaşamayan yapar. Yani teknik direktör ve menajerin getirmediği adamlarla, getirdiği adamlar yapar. Böyledir bu işler. Teknik Direktör ve menajer birini getirir, onu oynattırmak ister. Öteki adam der ki, beni niye oynatmıyor? Ben bundan daha iyi topçuyum. Bu her kulüpte olur.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 01:39
  1. Erman Toroğlu
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
    1. Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio..
    2. Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yorumu: Çok..
    3. Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    4. Serkan Reçber o ismi duyurmuştu!..
    5. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise..
    6. Flaş iddia: ABD, Suriye'de beyaz..
    7. İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu..
    8. Hollanda Almanya'yı bozguna uğrattı
    9. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    10. Alemciler meze festivalinde tezgaha..
    11. İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan..
    12. Payitah Abdülhamid'de bomba sahne!..
    13. Filistinli hukuk komitesinden BM'ye..
    14. Türkiye'ye para aktı! 4,4 milyar..
    15. Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
    16. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    17. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    18. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    20. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu