Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yorumu: Çok amatörce işler yapıyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonu FB TV'de yaptığı açıklamaları ve bugüne kadar olan tutumunu A Spor'da Erman Toroğlu yorumladı.

"ALİ KOÇ'UN ŞU ANA KADAR YAPTIKLARI AMATÖRCE"

Ali Koç çok mu profesyonel veya çok mu amatör? Ali Koç'un şu ana kadar yaptıkları son derece amatörce. Çok bilinçli yapıyorum derse deniz bitti. Amatörce yapıyorsa zaten belli. Çok profesyonelce yapıyorsa deniz bitti zaten. Belki 4-5 ay sonra, belki sezon sonuna kadar çok şey konuşabilirdi ama deniz bitti.

"HER TAKIMDA BU GRUPLAŞMALAR OLUR"

Ağzınla söylüyorsun gruplaşmalar var diye. Bir takımda gruplaşma nasıl olur? Herkes herkesin hakkını yer, arkasından konuşur. Kulüp içindeki gruplaşma daha farklıdır. Kimler yapar? Oynayan yapar, oynamayan yapar. Ayrıca teknik direktörle ve menajerle anlaşamayan yapar. Yani teknik direktör ve menajerin getirmediği adamlarla, getirdiği adamlar yapar. Böyledir bu işler. Teknik Direktör ve menajer birini getirir, onu oynattırmak ister. Öteki adam der ki, beni niye oynatmıyor? Ben bundan daha iyi topçuyum. Bu her kulüpte olur.