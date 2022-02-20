Erman Toroğlu siyasi görüşünü açıkladı! Şok sözler

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sabah gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Siz 2010'da bir söyleşinizde Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini söylemişsiniz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Başkanlık sistemi size zaman kazandırır. Ama hiyerarşi olacak. Ben Bodrum'da yaşadığım sitede bir ara başkanlık yaptım. Sık sık elektrikler kesiliyor, televizyon, buzdolabı falan arızalanıyor. 'Siteye jeneratör yaptıralım' dedim. Dört günde hizmete soktum. Bütün sezon elektrik sıkıntısı yaşanmadı. Ama eğer ben bunu genel kurula götürseydim, bin dereden su getireceklerdi. Başkanlık hız demektir. Zamanla sistem oturacaktır." cevabını verdi.