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Gündem Erman Toroğlu siyasi görüşünü açıkladı! Şok sözler
Gündem

Erman Toroğlu siyasi görüşünü açıkladı! Şok sözler

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyasi görüşünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:03:00 - 2022-02-20 12:09:07
Erman Toroğlu siyasi görüşünü açıkladı! Şok sözler

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sabah gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Siz 2010'da bir söyleşinizde Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini söylemişsiniz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Başkanlık sistemi size zaman kazandırır. Ama hiyerarşi olacak. Ben Bodrum'da yaşadığım sitede bir ara başkanlık yaptım. Sık sık elektrikler kesiliyor, televizyon, buzdolabı falan arızalanıyor. 'Siteye jeneratör yaptıralım' dedim. Dört günde hizmete soktum. Bütün sezon elektrik sıkıntısı yaşanmadı. Ama eğer ben bunu genel kurula götürseydim, bin dereden su getireceklerdi. Başkanlık hız demektir. Zamanla sistem oturacaktır." cevabını verdi.

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Yorumlar

Kalafatçı

Parlementer sistem gladyo devletlerin gelişmesini istemedikleri ülkeler içindir.Osmanlı neden başarılı oldu 600 sene.Cevap tek adamlık sistemi aklıyla.Zillet siyaseti şimdi yeniden parlamenter sistemi getirmek istiyor.Amaç ülkeyi boyunduruk alltına tekrar aldırmak.ERMAN HOCAMIN AKLINI HER KONUDA SEVERIM.
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anatar kaybedildigi yerde bulunur. yigit dustugu yerden kalkar.aklin yolu bir....ergen abd bile bunu uygularken 2000 yillik koklu devlet tecrubesi olan KADİM DEVLETIMIZ ISINI BILIR

.........
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