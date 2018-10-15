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Erman Toroğlu: Mircea Lucescu bizi hıyar yerine koyuyor

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu için çok sert eleştirilerde bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:40
Erman Toroğlu: Mircea Lucescu bizi hıyar yerine koyuyor

"LUCESCU AĞLIYOR"

Lucescu ağlıyor. Memeyi ona vermeleri lazım. Şak şuk emsin. Ağlıyor çünkü. Çocukların hocası ağlıyor. Basın toplantısındaki açıklamalarına bakıyorum, sürekli ağlıyor.
Lucescu öyle bir konuşuyor ki, bizi aptal yerine koyuyor. Buradan sesleniyorum. Hıyar yapma bizi Lucescu!

"ÇOCUK MU BESLİYORUM BEN?"

Öte yandan Milli Takım'ın başında Türk teknik direktör olması gerektiğini savunan Toroğlu, Lucescu'nun takımı gençleştiriyorum sözlerine tepki göstererek, "Banane abi! Milli takımda yaş önemli değil. En iyi kimse o oynar. 20-21 yaşlarında oyuncular oynuyormuş. Banane abi! Çocuk mu besliyorum ben? " ifadelerini kullandı.

Aspor

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:40
  1. Erman Toroğlu
  2. Mircea Lucescu
  3. Lucescu

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