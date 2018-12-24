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Erman Toroğlu: 3 maç kötü gitsin Fatih Terim'i de görürüm ben

Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Fatih Terim'e seslendi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 02:27
Erman Toroğlu: 3 maç kötü gitsin Fatih Terim'i de görürüm ben

Galatasaray, Süper Lig 17. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.

''Bu maç Galatasaray için çok önemliydi''

Bu maç Galatasaray için çok önemliydi. Dün Beşiktaş yenildi. Sen ağaçtan düşmeyeceksin. Beşiktaş dün kaybedince lastik patladı orada. Bunu neden anlatıyorum? Seyirci Şenol Güneş'i çok seviyordu ve şu anda aleyhine konuşmaya başladı. İstediği kadar seyirci teknik adamın arkasında olsun. 3 maç kötü gitsin Fatih Terim'i de görürüm ben. Yine hedef gösterilir.

Galatasaray için o yüzden bu maç çok önemliydi. Huzur açısından önemli. Teknik Direktör Fatih Terim sorgulanabilirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 02:27
  1. Erman Toroğlu
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Sivasspor
  5. Süper Lig

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