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Ekonomi Erkenci kirazda hasat 20 gün gecikecek
Ekonomi

Erkenci kirazda hasat 20 gün gecikecek

Erkenci kirazla öne çıkan Manisa’da soğuk hava nedeniyle ilk hasat gecikse de üretici, geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:50:00 -
Erkenci kirazda hasat 20 gün gecikecek

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, bazı erkenci türlerde yüzde 10 civarında soğuk zararı görülebileceğini ancak genel olarak verim kaybı olmayacağı yönünde kanaatlerinin bulunduğunu anlattı. Kocagöbek, asıl ihracat ürünü olan Ziraat 0900’de kaybın gözükmediğini ifade etti. Ramazan Bayramı’nın ardından hasat sezonuna başlamayı planladıklarını dile getiren Kocagöbek, “Bu sene verim kaybı olmayacağı yönünde kanaatimiz var. Ziraat 0900 çeşidinde uyanma yeni başlıyor. Geçen sene soğuklar nedeniyle ürünümüz kıttı. Hedefimiz 70 bin tondu, 40 bin tona kadar düştük. Nasip olursa bu sene 60 bin ton hedefimizi tutturacağız” diye konuştu.

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