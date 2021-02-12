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Ekonomi Erken Uyarı Sistemi’yle ilgili çalışmalar hızla yürütülmelidir
Ekonomi

Erken Uyarı Sistemi’yle ilgili çalışmalar hızla yürütülmelidir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Erken Uyarı Sistemi’nin devreye girmesi için gerekli her adımın atılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:19:00 -
Erken Uyarı Sistemi’yle ilgili çalışmalar hızla yürütülmelidir

Bayraktar, “Erken Uyarı Sistemi için yapılacak çalışmaların hızla yürütülmesi önemlidir. TZOB her ay yaptığı üretici market bülteni veri setini katkı için ilgililere sunmaya hazırdır” dedi.

3 aşama var

Yeni sistemin 3 aşamalı olacağına işaret eden Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “İlk evrede tarımsal ürün arzı, ikinci evrede fiyat izlenecek. Üçüncü evrede ise tarladan markete takip yapılacak. Öbür taraftan Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü kurulacak. Tarladan sofraya fiyatların takip edilmesi için yapılan çalışmalarla üreticilerin yeterli gelir elde etmeleri, tüketicilerin makul fiyatlarda gıdaya ulaşmalarını sağlamak gerekmektedir. Biz de bu anlamda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.”

Salatalık ilk sırada

Öte yandan 2020 Ocak ayında üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü ve bu ürünün ardından kabak, sivri biber ile patlıcanın geldiğine dikkat çeken Bayraktar, “En fazla fiyat düşüşü ise lahanada gözlendi. Bu ürünü maydanoz, yeşil soğan izledi” diye konuştu. Bayraktar, “Kuru soğan, patates ve limonda talep daralmasından; domateste de Rusya’nın uyguladığı kotadan ötürü fiyatlar geriye geldi” şeklinde konuştu. Bayraktar, süt ve süt ürünlerine gelen zamlara da değindi. Bayraktar, süt üretiminde önemli girdi olan yem fiyatlarında yüzde 50’ye varan artışlar yaşandığını savundu. Bayraktar, “Çiftçilerin gübre, mazot, tohum, elektrik gibi giderleri de artmaktadır” ifadesini kullandı.

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