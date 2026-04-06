Erken teşhis önemli! Vücuttaki bu sinyalleri hafife almayın

Kanserde tedavi başarısını belirleyen en kritik başlığın erken teşhis olduğunu vurgulayan uzmanlar, vücuttaki değişimlerin görmezden gelinmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sağlıklı bireyler de belirtileri bilmeli

Kanserin, her yıl milyonlarca insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunu olsa da, zamanında fark edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım, “Kanser sadece hastaların değil, sağlıklı bireylerin de yakından tanıması ve belirtilerini takip etmesi gereken bir hastalık” değerlendirmesinde bulundu.

Erken evrede başarı yüksek

Kanser hastalığında en büyük sorunun, bireylerin belirtiler ilerlemeden doktora başvurmaması olduğunu belirten Doç. Dr. Basım, “Hastalar genellikle vücutlarındaki değişiklikleri fark etse bile bunun ilerlemesini bekliyor. Oysa en erken dönemde başvuran hastalarda çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Erken evrede yakalanan meme kanserinde hem tedavi daha kolay hem de hastalıksız yaşam süresi çok daha uzun oluyor” ifadelerini kullandı.

Her değişim bir alarm

Kanser belirtilerinin tek bir hastalıkla sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Basım, “Vücudumuzda ortaya çıkan her yeni değişiklik aslında bir alarm olabilir. Meme bölgesinde ele gelen kitle, ağrı, akıntı veya cilt değişikliklerinin yanı sıra bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ani kilo kaybı, karın ağrısı gibi şikayetlerin de dikkate alınması gerekir. Erkeklerde idrar yapma zorluğu veya kanlı idrar gibi belirtiler de göz ardı edilmemeli. Her kanser türü vücutta erken sinyaller verir” diye konuştu.

‘Erken teşhis hayat kurtarır’

Belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Basım, “Bu sinyalleri erken dönemde fark edip doktora başvuran hastalarda tedavi süreci çok daha başarılı ilerler. Kanserden korunmak en az tedavi kadar önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten kaçınmak kanser riskini önemli ölçüde azaltır” dedi.