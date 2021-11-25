Erken seçim hedefli dolar operasyonu! Kaos ve Yıkım İttifakı'nın amacı ne?

Türkiye döviz operasyonlarına ve ieçrideki tetikçikere karşı direniyor. Peki muhalefetin erken seçim ve sokak çağrısı ne anlama geliyor? Yeni yol haritası kimleri rahatsız ediyor? Türkiye’yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Gazeteci Halime Kökçe ve Avukat hukukçu Serkan Toper, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İhracat, yabancı yatırım, büyüme, turizm, konut satışları artıyor. Fakat verileri görmezden gelen muhalefet, mandacı iktisatçılar ve Batı medyası yine bir araya gelip Türkiye'yi hedef alıyor..

Kaos ve yıkım ittifakı ne istiyor? Döviz kurlarındaki dalgalanma ile Türkiye'nin önü mü kesiliyor? Türkiye'nin güçlenmesi mi engelleniyor? Döviz kurlarındaki dalgalanmaları kimler nasıl fırsata çeviriyor? Yatırım, büyüme ve istihdam başarısı neden görmezden geliniyor?.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Gazeteci Halime Kökçe ve Avukat hukukçu Serkan Toper, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Bu 19 yıllık sürecin önemli bir bölümünde özellikle 2010'lu yıllardan itibaren biz bu senaryoları sürekli gördük. Türkiye'de herhangi bir sorun olduğunda herhangi bir meselede farklı bir durum yaşandığında özellikle hem içeriden hem dışarıdan bir koalisyon ittifak halinde meseleleri gerçekliğinden koparıp farklı manipülasyonlarla bir umutsuzluk sarmalı oluşturacak şekilde kullandığını gördük. Buradaki en önemli mesele son 10 yıllık dönemde Türkiye'de toplumun farklı kesimlerine farklı fay hatlarına yönelik olarak üretilmiş manipülatif içerisinde siyasi mühendislikler de olan çeşitli söylemlerle toplumu ve siyaseti dizayn etmeye yönelik hamleler bunlar..

Bu içerikler nasıl üretiliyor?

Diğer taraftan da toplum bir öğrenme sürecinden geçiyor. Bu tip manipülatif içeriklere karşı aslında bir direnç de kazanıyor. Algı siyasetlerinde sınıra dayanıyor. Bu içerikler nasıl üretiliyor? Olguyu olanı bağlamından koparıp farklı bir şekilde yeniden üreterek içeriye servis etme hamleleri nasıl oluyor derseniz şunu biz biliyoruz. Türkiye'de bir sorun olduğunda manipülatif içerikler oluşturuluyor. Geçmiş dönemde MİT TIR'ları operasyonundan , 17-25'e kadar hatta FETÖ'cü darbe girişimlerine kadar biz bunu net olarak gördük. Bu süreçlerde muhalefet içeride belirli söylemler üretiyor. Bu söylemler uluslararası çevreler tarafından sahipleniyor. Ve gazete manşetleriyle, TV haberleriyle Türkiye'ye yönelik olarak kullanılıyor. Muhalefet tarafından bir kez daha ele alınarak işte yurt dışında Türkiye'nin itibarı şöyle oldu, uluslararası diplomaside Türkiye yalnızlaştı gibi aslında kendinin ürettiği içerikleri kullanıyor.