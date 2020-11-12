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Aktüel Erkekler Salon Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon oldu
Aktüel

Erkekler Salon Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:10:10 -
Erkekler Salon Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Erkekler Salon Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü, namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü; Hokeyin Kaplanları Gaziantep Dorukspor'u 22-1, Suruç Hokey Kulübü'nü 19-2, Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey'i 11-2, Nizip Halk Eğitim Merkezi'ni 14-2, Alanya Stars Bolu Belediyesi'ni 11-6, Nizip Belediyespor'u 12-4, Amasya Gençlikspor'u 14-2 ve Nizip Gençlikspor'u 8-3 yendi.

Kadınlardan sonra erkeklerde de şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Gaziantep Polisgücü'nün kulüp başkanı Mehmet Kaplan, "Avrupa salon hokeyinin en üst liginde Türkiye'yi temsil edeceğiz. Ülkemizi Avrupa'da da üst sıralarda tutmak istiyoruz. Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik ekibimiz ve sporcularımız kısa bir dinlenmenin ardından Avrupa hazırlıklarına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Takımın teknik direktörü Yusuf Kasım ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle olumsuz günler yaşadıklarını vurgulayarak, "Bütün bu olumsuz koşullar altında bir sezonu daha tamamladık. Bu şampiyonluk böylesi hüzünler arasında bir nebze olsun teselli oldu. Gaziantep halkına ve bize gönül veren herkese bu anlamlı şampiyonluğu hediye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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