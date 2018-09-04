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Erkekler hastalanınca çok nazlı oluyor!

Hastalıklar karşısında kadınlarla erkekler arasında büyük davranış farkları var.

04 Eylül 2018 Salı 18:56
Erkekler hastalanınca çok nazlı oluyor!

Yerli bir ilaç firmasının yaptığı araştırma basit bir soğuk algınlığı olayında bile kadınlarla erkekler arasında büyük davranış farkları olduğunu ortaya koydu. Kadınlar doğal ürünlerde şifa arıyor. Erkekler ise ilaç peşine düşüyor. Erkekler soğuk algınlığı rahatsızlığını kadınlara göre daha çok abartıyor. Kadınlar erkeklere oranla hastalıkla ilgili aileye/tanıdığa danışmak yerine kendileri karar vermeyi tercih ediyor. Erkekler, soğuk algınlığı karşısında daha asabi oluyor.

Birine danışma söz konusu olduğunda, erkekler % 30.5 oranla annelerine danışmayı tercih ediyor. Kadınlar da erkekler de soğuk algınlığına yakalanmadan önce ve yakalandıktan sonra çareyi portakal, greyfurt, limon gibi doğal ürünlerde arıyor. Ancak kadınlarda bu oran daha yüksek, erkeklerse doğal çözümlere pek fazla rağbet etmiyor.

Kadınların % 75’i, erkeklerin ise % 37’si diğer cinsin hastalığı kendilerinden daha fazla abarttığını düşünüyor.
“Soğuk algınlığına yakalandığınızda çoğunlukla kendinizi duygusal olarak nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna katılımcıların;

% 39.9’u ruhen yorgun,

% 21.7’si üzgün,

% 21.7’si mutsuz,

% 19.2’si asabi/gergin,

% 12.8’i ise nazlı diye cevap verdi.

Soğuk algınlığı sırasında hem kadınlar, hem de erkekler günlük çalışmalarına daha fazla ara veriyor...

Katılımcıların;

% 45.3’ü arkadaşlarıyla vakit geçirmeye,

% 22.6’sı yürüyüş yapmaya,

% 21.7’si spor yapmaya,

% 12.3’ü ev işi yapmaya ara veriyor. Ayrıca, % 16’lık bir kısım soğuk algınlığı yüzünden işe gidemediğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:56
  1. erkek
  2. hastalık
  3. kadın
  4. fark
  5. nazlanma
  6. soğuk algınlığı

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