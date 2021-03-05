  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mesut Özil kötü haberi duyurdu

Bakan Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü

Fransız uzmandan ülkesine sert tepki: Dehşet verici söylemlere tanık oluyoruz

Bomba iddia! Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurdu

Beyin yakan sözler sonrası Kılıçdaroğlu'na zor soru: 25 yıldır İstanbul ve Ankara'da CHP yoktu, kaos mu vardı?

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

“Olay artık ‘Sarı milliyetçiliğe” dönüşmüştür! Akşener ne iş bu, ‘çanta, ihale ve makam’?

Uzman isimden olay açıklama: Yunanistan'ı işgal ettiler! Yakın zamanda...
Gündem Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'
Gündem

Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'

Stratejist Erkan Trükten, dünya genelinde 20 Mart'ta koronavirüs protestolarının yaşanabileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:42:00 -
Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde tedbirler sıklaşıyor. Avrupa’da bu durumdan rahatsız olan bazı halklar, protesto gösterilerine başladı.

Stratejist Erkan Trükten, Beyaz Tv’de ekranlara gelen ‘Ne Var Ne Yok’ programında yaptığı açıklamada, 20 Mart’ta Avrupa’da isyan dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

Erkan Trükten, “20 Mart’ta bir ayaklanma planlanıyor. Koronavirüs bahanesiyle her yerde aynı anda protestolar olacak. Bunu planlayan akıl küresel akıldır. Bunalan halka, DSÖ’ye isyan etsinler diye böyle bir kurgu yapıyorlar. 20-21 Mart bir ekinoks tarihidir. Tarih manidardır.Şeytanlar için bu tarih çok sevilen bir tarihtir. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Gösterileri tasarlayanlar Almanya’da. Kışkırtmalara gelinmemesi lazım” dedi.

Küresel akılın oyuna getireceği ülkeler...

Erkan Trükten’in işaret ettiği ülkeler arasında, Güney Kıbrıs, Norveç, Kanada, Lüksemburg, İspanya, Finlandiya, İsrail, Ukrayna, Hollanda, Belçika, irlanda, Litvaya, Avustralya, Güney Afrika, Hırvatistan, Avusturya, İngiltere yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın
Ekonomi

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve dolarda dalgalanmalar devam ederken çarpıcı bir öneride bulundu.
Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?
Sağlık

Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Son zamanlarda popüler olan yeşil yumurtanın hangi tavuktan çıktığı ve sağlığa nasıl bir etkisinin olduğu merak ediliyor. Peki yeşil yumurta..
Polise alçak iftira! Emniyetin paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı
Gündem

Polise alçak iftira! Emniyetin paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'un Esenler ilçesinde gözaltına alınan 31 yaşındaki Harun Ç., polisin kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Polis merkezini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay