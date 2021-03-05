Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde tedbirler sıklaşıyor. Avrupa’da bu durumdan rahatsız olan bazı halklar, protesto gösterilerine başladı.

Stratejist Erkan Trükten, Beyaz Tv’de ekranlara gelen ‘Ne Var Ne Yok’ programında yaptığı açıklamada, 20 Mart’ta Avrupa’da isyan dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

Erkan Trükten, “20 Mart’ta bir ayaklanma planlanıyor. Koronavirüs bahanesiyle her yerde aynı anda protestolar olacak. Bunu planlayan akıl küresel akıldır. Bunalan halka, DSÖ’ye isyan etsinler diye böyle bir kurgu yapıyorlar. 20-21 Mart bir ekinoks tarihidir. Tarih manidardır.Şeytanlar için bu tarih çok sevilen bir tarihtir. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Gösterileri tasarlayanlar Almanya’da. Kışkırtmalara gelinmemesi lazım” dedi.

Küresel akılın oyuna getireceği ülkeler...

Erkan Trükten’in işaret ettiği ülkeler arasında, Güney Kıbrıs, Norveç, Kanada, Lüksemburg, İspanya, Finlandiya, İsrail, Ukrayna, Hollanda, Belçika, irlanda, Litvaya, Avustralya, Güney Afrika, Hırvatistan, Avusturya, İngiltere yer alıyor.