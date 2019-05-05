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Erkan Sözeri: “İyi oynamadık ama inanan bir takım vardı sahada”

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oynamadık ama inanan bir takım vardı sahada" dedi.

05 Mayıs 2019 Pazar 20:38
Erkan Sözeri: “İyi oynamadık ama inanan bir takım vardı sahada”

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oynamadık ama inanan bir takım vardı sahada" dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Bizi çok zorladılar bugün. Biz bugün çok mu iyi oynadık? Hayır, ama inanan bir takım vardı sahada. İnanan bir Giresunspor vardı sahada. Haftalardır bu oyuncular tepki görüyordu ama bu oyuncular kendilerini tekrar ispat ettiler. Kendine yakışanı yaptılar ve iki hafta kala stres yaşamadan bu işi bitirdik çok şükür” dedi.


“Bugün belki de bir şampiyonluk kadar değerli bir galibiyet aldık” diyen Erkan Sözeri, şöyle devam etti:


“Ben burada şunu söylemek istiyorum, oyuncularım burada başrolde ben sadece onlara yardım ettim. Buradan yönetim kuruluna, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’ya, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”



Gençlerbirliği taraftarına teşekkür etti


Maçtan önce birçok Gençlerbirliği taraftarının kendisine destek mesajları attığını ifade eden Sözeri, ”Bir teşekkürü de Gençlerbirliği taraftarlarına burada ediyorum. Maçtan önce inanılmaz beni mesaj bombardımanına tuttular kalbimiz, yüreğimiz seninle diye benimde kalbim yüreğim bugün Gençlerbirliği ile bugün inşallah onlar da işi bitirecekler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 20:38
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