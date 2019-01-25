Erkan Öztürk kimdir? Erkan Öztürk neden görevden alındı? MHP Manisa İl Başkanı olan Erkan ÖZtürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP Manisa İl Başkanı olan Erkan ÖZtürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yerel seçimlerin sadece mahalli idarecileri seçmekten ibaret olmadığını, Bay İnce ve partisi CHP, 31 Mart'ın ertesi sabahı gaflet uykusundan millet iradesinin Cumhur İttifakı lehine tecellisiyle uyandığında anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019 AK Parti Ahmetli belediye başkan adayı Ahmet Alhan AK Parti Akhisar belediye başkan adayı Hüseyin Eryüksel AK Parti Demirci belediye başkan adayı Selami Selçuk AK Parti Gölmarmara belediye başkan adayı Kamil Öz AK Parti Gördes belediye başkan adayı Muhammed Akyol AK Parti Kırkağaç belediye başkan adayı Yaşar İsmal Gedüz AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı Regaip Topuz AK Parti Saruhanlı belediye başkan adayı Burhan Tezcan AK Parti Soma belediye başkan adayı Ali Tulup AK Parti Şehzadeler belediye başkan adayı Ömer Faruk Çelik AK Parti Yunusemre belediye başkan adayı Mehmet Çerçi MHP Manisa adayını açıkladı MHP Manisada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun'ü aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı.

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