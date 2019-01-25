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Erkan Öztürk kimdir? Erkan Öztürk neden görevden alındı?

MHP Manisa İl Başkanı olan Erkan ÖZtürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

25 Ocak 2019 Cuma 15:01
Erkan Öztürk kimdir? Erkan Öztürk neden görevden alındı?

MHP Manisa İl Başkanı olan Erkan ÖZtürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yerel seçimlerin sadece mahalli idarecileri seçmekten ibaret olmadığını, Bay İnce ve partisi CHP, 31 Mart'ın ertesi sabahı gaflet uykusundan millet iradesinin Cumhur İttifakı lehine tecellisiyle uyandığında anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ahmetli belediye başkan adayı Ahmet Alhan

AK Parti Akhisar belediye başkan adayı Hüseyin Eryüksel

AK Parti Demirci belediye başkan adayı Selami Selçuk

AK Parti Gölmarmara belediye başkan adayı Kamil Öz

AK Parti Gördes belediye başkan adayı Muhammed Akyol

AK Parti Kırkağaç belediye başkan adayı Yaşar İsmal Gedüz

AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı Regaip Topuz

AK Parti Saruhanlı belediye başkan adayı Burhan Tezcan

AK Parti Soma belediye başkan adayı Ali Tulup

AK Parti Şehzadeler belediye başkan adayı Ömer Faruk Çelik

AK Parti  Yunusemre belediye başkan adayı Mehmet Çerçi

MHP Manisa adayını açıkladı

MHP Manisada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun'ü aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı. 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:01
  1. Manisa
  2. Erkan Öztürk kimdir?
  3. mhp manisa il başkanı

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