Erkan Öztürk kimdir? Erkan Öztürk neden görevden alındı?
MHP Manisa İl Başkanı olan Erkan ÖZtürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.25 Ocak 2019 Cuma 15:01
MHP Manisa İl Başkanı olan Erkan ÖZtürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yerel seçimlerin sadece mahalli idarecileri seçmekten ibaret olmadığını, Bay İnce ve partisi CHP, 31 Mart'ın ertesi sabahı gaflet uykusundan millet iradesinin Cumhur İttifakı lehine tecellisiyle uyandığında anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Ahmetli belediye başkan adayı Ahmet Alhan
AK Parti Akhisar belediye başkan adayı Hüseyin Eryüksel
AK Parti Demirci belediye başkan adayı Selami Selçuk
AK Parti Gölmarmara belediye başkan adayı Kamil Öz
AK Parti Gördes belediye başkan adayı Muhammed Akyol
AK Parti Kırkağaç belediye başkan adayı Yaşar İsmal Gedüz
AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı Regaip Topuz
AK Parti Saruhanlı belediye başkan adayı Burhan Tezcan
AK Parti Soma belediye başkan adayı Ali Tulup
AK Parti Şehzadeler belediye başkan adayı Ömer Faruk Çelik
AK Parti Yunusemre belediye başkan adayı Mehmet Çerçi
MHP Manisa adayını açıkladı
MHP Manisada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun'ü aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı.
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