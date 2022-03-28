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Biyografi Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi öldü mü?
Biyografi

Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi öldü mü?

Erkan Kaledibi hayatı merak ediliyor. Mehmetçik Kut'ül Amare, Diriliş: Ertuğrul, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol alan Erkan Kaledibi’nin hayatınını kaybettiği açkıladı. Peki Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi kaç yaşındaydı? Erkan Kaledibi neden öldü, ölüm nedeni ne? Erkan Kaledibi intihar mı etti?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 17:25:00 - 2022-03-28 17:26:24
Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi öldü mü?

Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Yasak Elma, Kırgın Çiçekler dizilerinde rol alan genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Peki Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi ölüm nedeni ne? Erkan Kaledibi nasıl öldü, neden öldü?

Erkan Kaledibi kimdir?

1990 yılında dünyaya gelen Erkan Kaledibi, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Kamera Önü Oyunculuk ve Tiyatro Eğitimi aldı. Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kaledibi’nin babası oğlunun evine geldiğinde, genç oyuncunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Erkan Kaledibi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelerde doğalgaza bağlı ocağın açık olduğu belirlenirken, olay sırasında genç oyuncunun eşinin ailesinin yanına misafirliğe gittiği kaydedildi. 

Erkan Kaledibi hangi dizilerde oynadı?

4N1K: Yeni Başlangıçlar -Kaan 2019

Yasak Elma 45. Bölüm 2019

Diriliş: Ertuğrul 2019 

Dip 3.Bölüm 2018

Mehmetçik Kut'ül Amare- Muhafiz 2018

Fazilet Hanim ve Kızları 2017

Aşık Oldum (2017

Kalp Atışı 2017

Meryem 2017

Vatanim Sensin 1. Bölüm 2016

Kırgın Çiçekler 2015

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