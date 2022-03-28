Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi öldü mü?
Erkan Kaledibi hayatı merak ediliyor. Mehmetçik Kut'ül Amare, Diriliş: Ertuğrul, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol alan Erkan Kaledibi’nin hayatınını kaybettiği açkıladı. Peki Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi kaç yaşındaydı? Erkan Kaledibi neden öldü, ölüm nedeni ne? Erkan Kaledibi intihar mı etti?
Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Yasak Elma, Kırgın Çiçekler dizilerinde rol alan genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Peki Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi ölüm nedeni ne? Erkan Kaledibi nasıl öldü, neden öldü?
Erkan Kaledibi kimdir?
1990 yılında dünyaya gelen Erkan Kaledibi, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Kamera Önü Oyunculuk ve Tiyatro Eğitimi aldı. Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kaledibi’nin babası oğlunun evine geldiğinde, genç oyuncunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Erkan Kaledibi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemelerde doğalgaza bağlı ocağın açık olduğu belirlenirken, olay sırasında genç oyuncunun eşinin ailesinin yanına misafirliğe gittiği kaydedildi.
Erkan Kaledibi hangi dizilerde oynadı?
4N1K: Yeni Başlangıçlar -Kaan 2019
Yasak Elma 45. Bölüm 2019
Diriliş: Ertuğrul 2019
Dip 3.Bölüm 2018
Mehmetçik Kut'ül Amare- Muhafiz 2018
Fazilet Hanim ve Kızları 2017
Aşık Oldum (2017
Kalp Atışı 2017
Meryem 2017
Vatanim Sensin 1. Bölüm 2016
Kırgın Çiçekler 2015