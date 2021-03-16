Erhan Önal kimdir nerelidir? Erhan Önal kaç yaşındaydı? Erhan Önal hangi takımda oynadı?

Erhan Önal son dakika haberleri. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcularından Önal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki Erhan Önal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Erhan Önal hangi takımda oynadı?

Erhan Önal kimdir?

Erhan Önal 3 Eylül 1957 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğdu. Erhan Önal Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden birisidir. Erhan Önal, kariyerine Münih Türk Gücü'nde başladı, Bundesliga'da ilk forma giyen Türk oyuncu ünvanına sahiptir. Bayern Münih takımında oynayan Erhan Önal 1983 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ama 1983-84 sezonunda inişli çıkışlı bir performans belirten sarı-lacivertli takimda düzen sorunu yasadigi için Almanya'ya geri döndü. Sarı-lacivertli takımda aradığı huzuru bulamayan Önal Belçika'ya döndüyse de 1985'te büyük başarılara imza atacağı Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da oynadığı futbolla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Futbolu bıraktıktan sonra son yıllarda futbolcu menajerliği yapan Erhan Önal bir dönem TV 8'de yayınlanan VE Gol programında yorumculuk yaptı.