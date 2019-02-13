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Erhan Ernak: “Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil”

Bahçeşehir Koleji Yardımcı Antrenörü Erhan Ernak, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından, "Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Erhan Ernak: “Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil”

Bahçeşehir Koleji Yardımcı Antrenörü Erhan Ernak, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından, "Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil" dedi.


TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko’ya 78-70 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında Bahçeşehir Başantrenörü Stefanos Dedas’ın yerine Yardımcı Antrenör Erhan Ernak katıldı. Ernak, “Fenerbahçe takımını tebrik ederek başlamak istiyorum. Kendi takımımla alakalı değerlendirmem ise; bir gün öncesinde çok sert bir lig maçı oynayarak buraya geldik. Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil. Bu turnuvaya ilk defa katılıyoruz ve taraftarımıza sportmence destekleri için çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız sayesinde maçın içinde kalabildik. Bizim için ciddi bir itici güç oldu. Başantrenörümüz Stefanos Dedas’ın da Fenerbahçe’yi kutladığını iletmek isterim” ifadelerini kullandı.


Bahçeşehir Koleji takımında Marcus Slaughter ise maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu akşam Avrupa’nın en iyi takımına karşı çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son periyotta geri geldik ve elimizden gelenin en iyisini sahaya koyduk” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
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