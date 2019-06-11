Ergin Ataman'dan flaş tepki! Sahaya böyle çıktı...
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, play off final serisi ilk maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle, ikinci maça kulaklıkla çıktı.11 Haziran 2019 Salı 19:26
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça kulaklıkla çıkan Ataman'ın, play off final serisi ilk maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle sahaya böyle çıktığı öğrenildi.
Ataman, karşılaşmada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte kulaklıkları çıkardı.
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