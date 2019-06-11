Ergin Ataman'dan flaş tepki! Sahaya böyle çıktı... Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, play off final serisi ilk maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle, ikinci maça kulaklıkla çıktı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça kulaklıkla çıkan Ataman'ın, play off final serisi ilk maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle sahaya böyle çıktığı öğrenildi. Ataman, karşılaşmada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte kulaklıkları çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.